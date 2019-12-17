تكريم "كهرباء دبي" في مجلس اللوردات البريطاني

المصدر: وام

كرم مجلس اللوردات البريطاني هيئة كهرباء ومياه دبي لتميزها في إدارة علاقات استراتيجية فعالة مع شركائها وفق أعلى المعايير العالمية وكأول مؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تحصل على شهادة الأيزو 44001 في إدارة علاقات الأعمال المشتركة من المعهد البريطاني للمعايير.

جاء ذلك خلال زيارة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي على رأس وفد من الهيئة تلبية لدعوة اللورد ديفيد تشارلز إيفانز عضو مجلس لوردات المملكة المتحدة ورئيس مجلس إدارة معهد الأعمال المشتركة البريطاني إلى مجلس اللوردات البريطاني في برلمان المملكة المتحدة في لندن.

حضر التكريم روضة محمد العتيبة نائب سفير الدولة في لندن وعدد من كبار المسؤولين البريطانيين وممثلي كبرى الشركات العالمية إضافة إلى مسؤولي معهد الأعمال المشتركة البريطاني والمعهد البريطاني للمعايير.

ورحب اللورد إيفانز بسعادة الطاير ومسؤولي الهيئة واصطحبهم في جولة خاصة في مجلس اللوردات.. وأعرب عن سعادته لإتاحة الفرصة له لتقديم شهادة الأيزو 44001 الصادرة من المعهد البريطاني للمعايير إلى هيئة كهرباء ومياه دبي في مجلس اللوردات وهنأ الهيئة على هذا الإنجاز الكبير.

وتقدم الطاير بالشكر إلى اللورد إيفانز على حفاوة الاستقبال مشيداً بدور معهد الأعمال المشتركة والمعهد البريطاني للمعايير في تطوير المعايير العالمية التي تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال في القطاعين الحكومي والخاص.

وقال الطاير: "انسجاماً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" تحرص هيئة كهرباء ومياه دبي على ترسيخ واستدامة العلاقات البناءة مع جميع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص على المستويين المحلي والعالمي في إطار بيئة محفزة تشجع التعاون والعمل المشترك وتستند إلى رؤية استراتيجية وخطط بعيدة المدى تهدف إلى تحقيق مصلحة جميع الأطراف انطلاقا من إيماننا بأن تضافر الجهود أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق النجاح والتميز".

وأضاف: "يأتي تكريم الهيئة في مجلس اللوردات البريطاني ليؤكد التزامنا بأفضل الممارسات العالمية في إدارة علاقات الشركاء وحرصنا على استدامة العلاقات الاستراتيجية البناءة مع جميع المعنيين حيث تحظى المشروعات التي تطرحها الهيئة لا سيما في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة باهتمام كبير من الشركات العالمية الكبرى".

وقال: "تتويجاً لجهودها في تحقيق سعادة المعنيين جاءت الهيئة في المركز الأول في مؤشر السعادة في فئة الجهات الحكومية الكبيرة على مستوى حكومة دبي للعام الثاني على التوالي وبنسبة 95% وفقاً لمقياس مؤشر السعادة اللحظي لدبي الذكية وسنواصل العمل على ابتكار تجارب فريدة وتبني أفكار إيجابية تعزز سعادة جميع المعنيين حتى نسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بأن تكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم ونحقق رؤية الهيئة في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة".

من جانبه قال فرانك لي مدير العمليات في المعهد البريطاني للمعايير.. " انه إنجاز رائع للجميع في هيئة كهرباء ومياه دبي ومثل هذه الإنجازات لا تتحقق دون وجود رؤية واضحة لدى القيادة ممثلة بسعادة سعيد محمد الطاير وفريق الإدارة التنفيذية ويؤكد حصول الهيئة على هذه الشهادة وفق هذا المعيار العالمي كأول مؤسسة في المنطقة وواحدة من أوائل المؤسسات على مستوى العالم التزامها بالابتكار وحرصها على توفير قيمة مضافة لجميع المعنيين".

وقال ثيونس كوتزيه مدير عام المعهد البريطاني للمعايير في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.. " نحن فخورون في المعهد البريطاني للمعايير بأن نمنح هيئة كهرباء ومياه دبي شهادة الأيزو 44001 وأن تكون جزءا من هذه المناسبة المهمة وتحقيق الهيئة لهذا الإنجاز دليل على حرصها على الابتكار وتبني أفضل الممارسات في هذا القطاع الذي يشهد تطورات متلاحقة وستسهم هذه الشهادة في دعم هيئة كهرباء ومياه دبي لضمان التعاون الفعال والأهم من ذلك أنها ستساعد في بناء المرونة المؤسسية ومواصلة الريادة والابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى المستوى العالمي".

وتم تكريم الهيئة خلال حفل جوائز الأعمال المشتركة 2019 في لندن كأول مؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تحصل على شهادة الأيزو 44001 من المعهد البريطاني للمعايير حيث تعد هذه الشهادة المعيار العالمي الأول للكفاءة والفعالية في إدارة علاقات الشركاء بعد عملية تدقيق واسعة قام بها مسؤولو المعهد البريطاني للمعايير.

ويعزز تطبيق معايير هذه الشهادة قدرة المؤسسات على اختيار الشركاء وإدارة المشاريع والخدمات بشكل أكثر كفاءة وفعالية ويسهم في تحديد الأدوار والمسؤوليات لتحسين عملية اتخاذ القرار إضافة إلى تحديد وإدارة المخاطر المحتملة المتعلقة بالشراكات.