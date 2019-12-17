انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة غداً وفرصة سقوط أمطار

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداًغائما مع سقوط أمطار على فترات على مناطق متفرقة مع وجود سحب ركامية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر، مثيرة للغبار والأتربة.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 20 - 40 كم/س تصل إلى 60 كم/س خاصة على البحر.

الخليج العربي: مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:29 والمد الثاني عند الساعة 06:56

الجزر الأول عند الساعة 10:34 والجزر الثاني عند الساعة 23:41

بحر عمان: متوسط إلى مضطرب الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة13:38 المد الثاني عند الساعة 02:48

الجزر الاول عند الساعة 08:22 والجزر الثاني عند الساعة 19:57

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 24 20 85 30

دبي 26 22 85 35

الشارقة 25 22 80 45

عجمان 25 22 85 35

أم القيوين 24 19 90 30

رأس الخيمة 25 20 90 45

الفجيرة 27 23 80 50

العين 26 16 85 40

ليوا 25 17 85 35

الرويس 23 19 90 35

السلع 22 19 90 30

دلما 22 21 85 55

طنب الكبرى 26 21 80 45

طنب الصغرى 26 21 80 45

أبو موسى 26 21 80 45