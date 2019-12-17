نظام جديد لـ "التسجيل التلقائي" يجنب زوار دبي طوابير "فحص بصمة العين"

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن إقامة دبي بصدد إطلاق نظام جديد لـ "التسجيل التلقائي" معني بإجراء فحص بصمة العين على جميع المسافرين بواسطة كاميرات ذكية ومتقدمة، الأمر الذي سيمكن الزوار القادمين عبر مطار دبي الدولي من تجنب الوقوف في طوابير الانتظار لإجراء فحص بصمة العين، وذلك ضمانا لتوفير الوقت والتدفق السلس للمسافرين.

وأكد اللواء المري في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات "وام".. أن "نظام التسجيل التلقائي" يعمل على تقليص الفترة الزمنية التي يستغرقها مرور المسافرين في مطارات دبي الدولية بطريقة سريعة ومبتكرة، تحقق سعادة المسافرين.. موضحا أن النظام الجديد يأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في تطوير الخدمات في كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية، للوصول إلى طموح القيادة الرشيدة في بلوغ المركز الأول في جميع الخدمات للمتعاملين.

وقال العميد طلال الشنقيطي، مساعد المدير العام لقطاع شؤون المنافذ الجوية: "يتعين على الزائرين إجراء فحص بصمة العين في كل زيارة لهم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال كاونترات مخصصة عند نقطة مراقبة الحدود، ولا يتوجب على المسافرين الحاصلين على تأشيرة إقامة في الإمارات الخضوع لهذه العملية، حيث أن بياناتهم الحيوية متوفرة في قاعدة البيانات الرسمية للدولة كجزء ضمن عملية تقديم بطاقة الهوية الإماراتية".

وأوضح العميد طلال الشنقيطي أن نظام مراقبة الجوازات الحالي يعمل مع قاعدة بيانات مركزية مسجلة تقوم بمقارنة أنماط القزحية للمسافرين القادمين، مما يضمن ذلك التحقق من الهوية باستخدام فحص القزحية وكشف الأشخاص أصحاب الوثائق المزورة الذين تم حظرهم مسبقاً، الأمر الذي لا يمكِنهم من الدخول بهويات جديدة.

وأضاف أن نظام التسجيل التلقائي الجديد سوف يلغي دور الكاونترات، وستتم العملية أثناء مرورهم عبر كاونترات ختم الجوازات، ولن يضطر المسافر إلى الإنتظار في الطابور للخضوع لفحص بصمة العين، بحيث أن النظام الجديد سيقوم بتسجيل البيانات البيومترية وتخزينها بشكل تلقائي، ولا يتعين على الزائر إجراء فحص بصمة العين في كل زيارة إلى دولة الإمارات عبر مطار دبي الدولي، مما يسهم في توفير الوقت للمسافرين الزوار أثناء وصولهم إلى مطارات دبي الدولية.

وقال العميد الشنقيطي أن إقامة دبي بدأت بتنفيذ إجراءات النظام التسجيل التلقائي الجديد من خلال تثبيت كاميرات جديدة مطورة في صالات القادمين بمبنى 3 في مطار دبي الدولي، مشيرا الى أنه سيتم تثبيت الكاميرات في المباني الأخرى في المستقبل القريب.

من جانبها قالت نورة سالم المزروعي مديرة منافذ المستقبل في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.. أنه في الوقت الحالي ، يمكن للزائرين الحاصلين على تأشيرة عند الوصول تسجيل جوازات السفر البيومترية الخاصة بهم في مكتب مراقبة جوازات السفر واستخدام البوابات الذكية الذي يسهل التخليص السريع.

وأكدت أن البوابات الذكية البالغ عددها 122 بوابة ذكية المنتشرة في صالات المغادرين والقادمين في مطارات دبي الدولية ساهمت في تعزيز تجربة المسافرين وتقليل وقت الوقوف أمام منافذ الجوازات إلى ما بين 9 و15 ثانية للمسافر الواحد.

وأضافت أن الممر الذكي الأول من نوعه في العالم والمتواجد في مطار دبي الدولي مبنى 3 ، يسهل إجراءات مراقبة جواز السفر في أقل من عشر ثوان، بحيث يمكن للمسافرين العبور بكل يسر وسهولة عبره دون إظهار أو مسح مستند السفر.

وقالت أن بإمكان مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأجانب الحاصلين على تأشيرة إقامة عند الوصول الى الدولة التسجيل في الخدمات الذكية واستخدام البوابات الذكية.