محمد بن راشد يدعو الجمهور لاختيار شعار «الخمسين عام»

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، مشروعاً للهوية الإعلامية المرئية لدولة الامارات.

وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر إن "مشروع الهوية الإعلامية المرئية لدولة الامارات ينقل قصتنا للعالم بشكل جديد..الجميع جزء من نجاحنا ونريد للجميع المشاركة في اختيار أفضل تصميم يمثل قصتنا"

ودعا سموه الجمهور لاختيار الشعار المناسب الذي سيمثل دولة الإمارات خلال الخمسين عاما القادمة عبر الموقع.. http://nationbrand.ae

كلمات دالة:
  • الخمسين عام،
  • محمد بن راشد،
  • الإمارات
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