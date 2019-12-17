محمد بن راشد يدعو الجمهور لاختيار شعار «الخمسين عام»

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، مشروعاً للهوية الإعلامية المرئية لدولة الامارات.

وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر إن "مشروع الهوية الإعلامية المرئية لدولة الامارات ينقل قصتنا للعالم بشكل جديد..الجميع جزء من نجاحنا ونريد للجميع المشاركة في اختيار أفضل تصميم يمثل قصتنا"

ودعا سموه الجمهور لاختيار الشعار المناسب الذي سيمثل دولة الإمارات خلال الخمسين عاما القادمة عبر الموقع.. http://nationbrand.ae

#محمد_بن_راشد: أطلقنا مشروعاً للهوية الإعلامية المرئية لدولة الامارات لنقل قصتنا للعالم بشكل جديد..الجميع جزء من نجاحنا ونريد للجميع المشاركة في اختيار أفضل تصميم يمثل قصتنا،أنتم من ستختارون الشعار المناسب الذي سيمثلنا للخمسين عاما القادمة عبر الموقع.. https://t.co/JUZiFnsGuQ pic.twitter.com/o53nVSiXtC — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 17, 2019