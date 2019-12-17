35.6 % نمو التبادل التجاري الإماراتي السعودي

المصدر: البيان- القسم الاقتصادي

ربطت مصادر صناعية عاملة في قطاع الأغذية في السوق المحلي وفي المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) بين صدور الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي حول المنتجات الإماراتية والتزاید المطرد في العلاقات الاقتصادية بین السعودية والإمارات، ولا سیما في ظل التوجیهات العلیا والرؤى الثاقبة بین قیادتي الدولتین الشقیقتین، من تعزیز التقارب الذي یكاد یصل إلى حقبة الاندماج بین أكبر اقتصادین عربیین في المنطقة، وبالدور الاستراتيجي الذي یقوم به المجلس التنسيقي الإماراتي السعودي.

ووفقاً للإحصائیات على صعید التبادل التجاري، فیمكن الإشارة إلى النمو غیر المسبوق لقیمة المبادلات التجاریة بین الإمارات والسعودیة خلال العام الماضي 2018، بنحو 35.6%.

كما تبوأت المملكة العربیة السعودیة الشقیقة مرتبة الشریك التجاري الثالث لدولة الإمارات ضمن قائمة الشركاء التجاریین العشرة الأهم، حیث قفزت السعودیة إلى مرتبة الشریك التجاري الثالث لدولة الإمارات بحجم تبادل تجاري غیر نفطي بلغ 107.4 ملیارات درهم بنسبة مساهمة 6.6% من إجمالي تجارة الإمارات،.