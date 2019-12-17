تأهيل 18 ألف مواطن لسوق العمل خلال 3 سنوات

المصدر: دبي - وام

بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أبرمت وزارة الموارد البشرية والتوطين وكليات التقنية العليا مذكرة تعاون لتأهيل 18 ألف مواطن خلال السنوات الثلاث المقبلة، ومن خلال «البوابة الوطنية للتدريب».

وتستهدف البوابة تمكين المواطنين من مواكبة متطلبات سوق العمل واحتياجاته الوظيفية في قطاعات مستهدفة، وذلك في إطار تنفيذ حزمة قرارات التوطين الصادرة قبل فترة عن مجلس الوزراء.

وتتيح «البوابة الوطنية للتدريب» للمواطنين الباحثين عن الفرص الوظيفية والراغبين بتطوير مهاراتهم، وكذلك المواطنين الراغبين في تغيير مساراتهم المهنية والاطلاع على كل البرامج والدورات التدريبية المتخصصة، وإمكانية الاختيار من بينها بما يتناسب ومؤهلاتهم وتطلعاتهم الوظيفية، ومن ثم التسجيل للمشاركة في البرنامج الذي يتم اختياره وفقاً لآلية محددة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني aetraining.ae.