محمد بن راشد: قوانين بلادنا يتساوى تحت مظلتها الجميع

المصدر: دبي - وام

أدّى أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، اثنان من قضاة محاكم مركز دبي المالي العالمي اليمين القانونية.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالقاضيين ووجههما بضرورة تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع دون محاباة أو مجاملة، لتعكس محاكم مركز دبي المالي العالمي مصداقية المركز، وتعزز ثقة الشركات العالمية والمستثمرين بقوانين بلادنا التي يتساوى تحت مظلتها الجميع دون النظر إلى اللون أو العرق أو الجنسية.

وأقسم كل من القاضي وين ستيوارت مارتن، والقاضي روبيرت شينتون فرينش على أن يكونا مخلصين في عملهما، وأن يؤديا واجبهما الوظيفي بنزاهة وأمانة، وأن يحكما بين المتخاصمين بالحق والعدل.

حضر مراسم أداء اليمين التي جرت في قصر سموه في زعبيل ظهر أمس، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وزكي بن عزمي، رئيس المحاكم في المركز، وعمر جمعة المهيري، نائب رئيس المحاكم.