بنك الفجيرة الوطني يستقبل الدفعة العاشرة من متدربي الإدارة

المصدر: دبي ـ البيان

استقبل بنك الفجيرة الوطني الدفعة العاشرة من المشاركين في برنامج تدريب موظّفي الإدارة السنوي الذي تضمّن 25 مشاركاً من مواطني الدولة، ويهدف إلى تطوير مواهب الشباب العاملين في القطاع المصرفي.

وينطلق البرنامج التدريبي في ديسمبر ليوفر فرصاً تدريبيةً وإرشاديةً للمواطنين خلال الشهور الـ12 المقبلة بهدف التركيز على عدد المواطنين العاملين في القطاع المالي والمصرفي. كما احتفل البنك بتخريج المواهب المشاركة في دفعة العام الماضي.

ويقدم البرنامج للمشاركين تجربة تعليمية متكاملة حول العمل في القطاع المصرفي مع برنامج توجيهي لمدة شهر، إضافة إلى تدريب نظري وعملي، فضلاً عن جانب توجيهي من قبل أعضاء الإدارة التنفيذية في البنك. ويعتبر بنك الفجيرة الوطني اليوم جهة التوظيف المفضلة في دولة الإمارات نظراً لمواصلة تركيز أعضاء مجلس إدارته وإدارته ككل على دعم مبادرات التوطين.

وتركز استراتيجية الموارد البشرية في بنك الفجيرة الوطني على دعم الطموحات المهنية لشباب الدولة وتطوير مهاراتهم وإعدادهم لتولي مناصب ريادية في البنك.