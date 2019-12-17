حاكم عجمان يعزي في وفاة الشيخ سلطان بن عبد الله القاسمي

المصدر: الشارقة - وام

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، واجب العزاء في وفاة المغفور له الشيخ سلطان بن عبد الله بن سلطان القاسمي، لشيوخ القواسم وذوي وأهل الفقيد.

وتقبل التعازي.. سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، والشيخ سعود بن خالد القاسمي مستشار صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، وعدد من الشيوخ.

وأعرب سموه خلال زيارته لمجلس العزاء في الشارقة، أمس، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وعائلة آل القواسم الكرام.. داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه.. الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وعبد الله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم، وطارق بن غليطة الغفلي مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وكبار رجالات الدولة وجموع من المعزين وكبار المسؤولين.