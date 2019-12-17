حاكم أم القيوين: التطور لن يكون إلا ببناء جيل مبدع متميز قادر على المنافسة

المصدر: أم القيوين - وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أن الدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لبناء جيل مبدع مثقف متسلح بالعلم والمعرفة وقيم المجتمع الإماراتي، ومتابعتهم لكل القطاعات خاصة قطاع التعليم ينبثق من إيمان الدولة بأن الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان، وأن التطور لن يكون إلا في بناء جيل مبدع متميز قادر على المنافسة والتصدر.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم أم القيوين، وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، أمس بالديوان الأميري، رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي يرافقهما حمد المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، والمهندس سالم المري مدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء، ومجموعة من موظفي المركز.

ورحب صاحب السمو حاكم أم القيوين برائدي الفضاء ووفد المركز، مهنئاً إياهم بنجاح المهمة الموكلة لرائدي الفضاء الإماراتيين، مشيراً إلى أن وصول هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية وما أنجزه على متنها يعتبر حدثاً تاريخياً.

واطلع صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا خلال اللقاء على التفاصيل المهمة التي أنجزها هزاع المنصوري من تجارب وأبحاث علمية على متن محطة الفضاء الدولية. وتسلم سموه هدايا تذكارية من رائدي الفضاء الإماراتيين المنصوري والنيادي ومن مركز محمد بن راشد للفضاء تقديراً لدعمه الكبير.

حضر الاستقبال، الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات.