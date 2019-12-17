مجتمعية شرطة رأس الخيمة توزّع كسوة الشتاء على الأيتام

المصدر: رأس الخيمة - البيان

شاركت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ممثلة بإدارة الشرطة المجتمعية قسم الشرطة المجتمعية في توزيع كسوة الشتاء على منازل الأيتام التي نظمتها جمعية الرحمة للأعمال الخيرية التي نالت استحسان وإعجاب الأطفال.

ودعا العقيد الدكتور راشد محمد السلحدي مدير إدارة الشرطة المجتمعية فريقاً من قسم الشرطة المجتمعية ترأسه الرائد راشد بلهون رئيس القسم إلى المشاركة الفعالة والإيجابية بهذه المبادرة، مؤكداً بأن الإدارة تحرص على التواجد المستمر مع كافة شرائح المجتمع للتعبير عن التلاحم الإنساني في ظل الخدمات المقدمة لغرس روح التعاون وتلاشي الإحساس باليتم مما يعزز انتشار هذا التعاون على مدار العام.

وقدمت آمنة محمد الشحي رئيس قسم الكفالات والرعاية الإنسانية بالجمعية الشكر لإدارة الشرطة المجتمعية التي وفرت سبل التعاون والتواجد الذي أسهم بدوره في إدخال المزيد من البهجة والسرور في نفوس الأيتام من خلال تواجد ضباطها وأفرادها لمد مزيد من جسور الثقة والتواصل والتعاون مع الجمهور.