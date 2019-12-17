مناقشة آلية مرور الشاحنات في شوارع رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ترأس العميد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، اجتماعا تنسيقيا حول موضوع مرور الشاحنات بشوارع وطرقات الإمارة، بحضور محمد المحمود نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بالإنابة، ومحمد القريشي، و«ميلان بيسك» من دائرة الخدمات العامة.

وأوضح العميد النقبي أن الاجتماع ناقش عملية مرور الشاحنات والمركبات الثقيلة في طرقات الإمارة وآلية إصدار التصاريح لمن تحمل منها لوحات أرقام صادرة من إمارات أخرى بهدف تحسين السلامة المرورية تلبية للأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية في جعل الطرق أكثر أمانا.

وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى ضرورة توحيد الإجراءات الخاصة بمرور الشاحنات في شوارع الإمارة وتوفيرها في مكان واحد وتوحيد آلية استخراج تصاريح مرورها من خلال الجهات المعنية بما يسهم في توفير الوقت والجهد على المتعاملين ويرتقي بمستويات الخدمة المقدمة لهم، لافتاً إلى أن هذا الاجتماع يندرج ضمن التعاون والتنسيق القائم بين إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة وشركائها الاستراتيجيين.