مجلس لشرطة أبوظبي في العين يحذر من مخاطر التنمر المدرسي

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت شرطة أبوظبي بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس في ديوان ولي العهد محاضرة في مجلس مفلح عايض الأحبابي بمنطقة العين، بعنوان «التنمر المدرسي.. آثاره وعلاجه».

توعية

وألقى المحاضرة الدكتور سيف راشد الجابري عضو مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، مشيراً إلى مخاطر ظاهرة التنمر المدرسي، وكيفية الحد من الآثار النفسية والاجتماعية على طلبة المدارس.

جهود

وأكد ضرورة تكثيف الجهود والتعاون بين شرطة أبوظبي وبين المؤسسات التربوية ووسائل الإعلام وبين الأهالي في تعزيز الوعي ومنع انتشار مثل هذه الظواهر، التي تؤثر على الأبناء وتحصيلهم الدراسي، داعياً الأهالي وأفراد المجتمع إلى التواصل مع الأجهزة المعنية والشرطية، للإبلاغ عن مثل هذه السلوكيات.