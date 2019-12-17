تعاون صحي بين «زايد الخيرية» وطاجيكستان

المصدر: أبوظبي - وام

بحث حمد سالم بن كردوس العامري مدير عام مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وإدينا زادة عزيز نائب وزير الصحة بجمهورية طاجيكستان، علاقات التعاون في المجال الصحي بين المؤسسة وطاجيكستان.

ونقل بن كردوس العامري خلال اللقاء تحيات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية.

واستعرض المسؤول الطاجيكي جوانب العلاقات الطيبة، التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وبلاده، وقدم نبذة عن الواقع الصحي في طاجيكستان وأوضاع مستشفياتها، .