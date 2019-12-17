البواردي يبحث التعاون مع وزير الدفاع الوطني في كوريا الجنوبية

المصدر: سيؤول - وام

بحث معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع .. التعاون الدفاعي مع جونغ كيونغ دو وزير الدفاع الوطني في جمهورية كوريا الجنوبية.

واستعرض الجانبان أهمية تعزيز سبل التعاون في المجال الدفاعي بين البلدين الصديقين، كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد البواردي خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على التعاون وتعزيز العلاقات الاستراتيجية الثنائية مع جمهورية كوريا الجنوبية. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة العليا الإماراتية الكورية اليوم في سيؤول والتي تم خلالها مناقشة علاقات التعاون الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها في جميع المجالات وخاصة الدفاعية. حضر الاجتماع عدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة وعدد من المسؤولين في وزارة الدفاع بجمهورية كوريا الجنوبية. وقام معالي محمد بن أحمد البواردي بزيارة وكالة التطوير الدفاعية الكورية «ADD» تأكيداً على العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بين الإمارات وكوريا والشراكة الاستراتيجية التي تعكس رغبة كلا البلدين في تطوير التعاون.