محمد بن راشد: ضيوف الإمارات إلى «إكسبو دبي 2020» سيحظون بكل الاهتمام والترحيب

المصدر: دبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن ضيوف الإمارات إلى «إكسبو دبي 2020» سيحظون بكل الاهتمام والترحيب ودفء الاستقبال الذي يعكس أصالة وكرم شعب الإمارات وعراقة تقاليده وقيمه الإنسانية.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله في قصر سموه في زعبيل أمس الجنرال ديفيد هيرلي حاكم عام أستراليا والوفد المرافق. بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي.

وقد رحب سموه بالضيف وتجاذب معه أطراف الحديث حول العلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات بأستراليا خاصة ودول الكومنولث بصورة عامة وتطور هذه العلاقات عاماً بعد عام على مختلف المستويات وفي شتى المجالات الثقافية والسياحية والتجارية والعلمية وغيرها.

وتطرق الحديث بين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والجنرال ديفيد هيرلي إلى «إكسبو دبي 2020» وأثره الإيجابي في بناء جسور جديدة للتواصل الثقافي والإنساني والسياحي والتجاري بين دولة الإمارات وجميع الدول المشاركة في الحدث العالمي الذي تشارك فيه نحو 192 دولة ومنها أستراليا التي تشارك بجناح ضخم يعكس تراث وحضارة الشعب الأسترالي.

وقد اطلع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على مجسم الجناح الأسترالي.. واستمع من حاكم أستراليا إلى شرح حول هندسة الجناح وتصميمه الداخلي والخارجي.

ورحب سموه بمشاركة أستراليا وجميع الدول الشقيقة والصديقة في هذا المعرض الدولي الأكبر والأشهر على مستوى العالم.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس اللجنة الوطنية العليا لإكسبو 2020 ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي مدير عام مكتب إكسبو 2020 ومحمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي نائب رئيس اللجنة الوطنية العليا لإكسبو 2020 وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وأرثر ميلتون سبايرو سفير أستراليا لدى الدولة.