موقع إلكتروني لطلبات الإقامة الذهبية الدائمة لرواد الأعمال

المصدر: دبي - وام

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن إطلاق آلية التقديم على الإقامة الذهبية الدائمة من خلال موقع مخصص لتأشيرات رواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية. وسيتم من خلال الموقع ‏‏‏‏business.goldenvisa.ae تسجيل الطلب وتقديم الوثائق الرسمية للتعرف بالتفصيل على المشاريع قبل منح الإقامة الذهبية الدائمة، وستعمل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية على إتمام الإجراءات اللازمة لإصدار تأشيرات رواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية، حيث يسهل النظام الإلكتروني عملية تقديم الطلبات ويمكّن كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة من مراجعة الطلبات والمرفقات للتأكد من استكمالها للشروط المطلوبة.

وأكد علي محمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن «إطلاق الموقع الرسمي لاستقبال طلبات الإقامة الذهبية لرواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصي يمثل نقطة الانطلاق للاستفادة من فوائد كبيرة وميزات غير مسبوقة تتيح لأصحاب الأعمال آفاقاً أوسع وخيارات أكثر تنوعاً لإدارة استثماراتهم وتنميتها بكفاءة عالية وتختصر عليهم العديد من الإجراءات وتوفر لهم تسهيلات كبيرة ليس على الصعيد الشخصي والأسري فقط بل وعلـــى الصعيد العملي من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير كافة عناصر النجاح».

وقال خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي المستقبل: إن إطلاق الموقع يمثل خطوة جديدة في دعم جهود الحكومة لتهيئة بيئة حاضنة ومحفزة لرواد الأعمال والشركات الناشئة، وتعزيز فرص نجاح المشاريع عبر تطوير بنية تحتية متقدمة ومنظومة تشريعية متطورة بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية باستقطاب ودعم المواهب العالمية والوطنية في مختلف القطاعات الحيوية والمجالات المستقبلية.

وأكد راشد البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أن إطلاق المنصة الالكترونية لطلبات الإقامة الذهبية يمثل خطوة مميزة في تسهيل الوصول إلى كافة المعلومات والبيانات، وتعزيز فرص استقطاب رواد الأعمال وأصحاب التجارب المتميزة والفكر المبدع .