ديوان ممثل حاكم أبوظبي بالعين يتشارك مع «التنمية الأسرية»

المصدر: العين ـ وام

وقع ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين أمس بمبنى الديوان مذكرة تفاهم مع مؤسسة التنمية الأسرية بهدف تأسيس شراكة استراتيجية بين الطرفين بما يكفل رفع كفاءة العمل المشترك بينهما.

وقع المذكرة عيسى سعيد الخيلي المدير التنفيذي لشؤون المواطنين بديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين وسعيد علي الغفلي مدير دائرة الخدمات المساندة بمؤسسة التنمية الأسرية بحضور مطر سالم الظاهري المدير التنفيذي لخدمات المساندة بالديوان ومريم مسلم المزروعي مدير دائرة خدمة المجتمع بالمؤسسة.

وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون بين الطرفين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك من خلال تأسيس شراكة استراتيجية بينهما بما يكفل رفع كفاءة العمل المشترك بينهما، ويحقق بالتالي تيسير الإجراءات وتحقيق الحماية لجميع أفراد الأسرة وتنظيم سبل التعاون في المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وتهدف المذكرة كذلك إلى تذليل العقبات التي قد تعترض تقديم الخدمات من قبل الطرفين بشكل أو بآخر والتعاون في مجال وضع الخطط والبرامج العلاجية المتخصصة اللازمة لعلاج المشكلات الأسرية والاجتماعية.