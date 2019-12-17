عبد الله بن زايد: العلاقات الإماراتية القبرصية تشهد نمواً مستمراً

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ديميتريس سيلوريس، رئيس البرلمان القبرصي، بحضور معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي.

وجرى خلال اللقاء الذي عُقد في أبوظبي بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات منها البرلمانية والثقافية والتعليمية.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بزيارة رئيس البرلمان القبرصي، مؤكداً أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وقبرص تشهد نمواً مستمراً، وأن هناك حرصاً من البلدين الصديقين على تطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.

ومن جانبه، أكد ديميتريس سيلوريس أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.