عبدالرحمن النعيمي: رؤية الإمارات 2021 من أجل رفاهية المواطن

المصدر: عجمان - البيان

قال عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان: «بعزم قادتنا، وتخطيط رجال الدولة، وهمّة شبابها؛ عازمون بعون الله على تحقيق أهداف العام الـ50، وسنشهد العام القادم تحولاً إيجابياً في جميع المجالات، مما سيساهم في نمو كفاءة اقتصادنا القوي لنحقق الاستدامة والاكتفاء الذاتي في جميع الأصعدة، ونسعى لاستكمال تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021، لرفع مستوى جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية للمواطنين والمستفيدين، أسأل الله أن يكون عام خير ونماء تُحقق فيه الطموحات لتصبح الإمارات ضمن أفضل الدول في العالم».