«كهرباء دبي» و«سيمنس» تناقشان الحوكمة والمطابقة في ورشة بألمانيا

المصدر: دبي - البيان

عقدت هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة «سيمنس» ورشة عمل عن الحوكمة والمطابقة، في مدينة ميونيخ الألمانية، بمشاركة علي المويجعي، نائب الرئيس للحوكمة والمطابقة بهيئة كهرباء ومياه دبي، ومارتينا ماير، كبير مسؤولي المطابقة في شركة سيمنس، إلى جانب عددٍ من مسؤولي وموظفي الجانبين.

وعرضت الهيئة النهج الذي تتبناه في مجال الحوكمة الرشيدة الفعالة ومطابقة أعلى المعايير العالمية وتأثير خصوصية البيانات في سير العمل. من جانبه، استعرض فريق «سيمنس» استراتيجية الشركة في إدارة مختلف جوانب الحوكمة، والضوابط الداخلية، والمطابقة المؤسسية، وتطبيق أعلى معايير المطابقة العالمية.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة : «تتبنى الهيئة إجراءات وسياسات واستراتيجيات واضحة تضمن اتباع أساليب الحوكمة الرشيدة والمطابقة للوائح والقوانين المنظمة لعملها وفق أعلى معايير وأفضل ممارسات من خلال تبني مبادئ الحوكمة (المساءلة والشفافية والثقة)، بما يدعم جهودنا في تحقيق الاستدامة والمرونة في ممارسة رشاقة الأعمال، تنفيذاً لرؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للوصول إلى الرقم واحد في جميع المجالات. وتأخذ خطة الهيئة الشاملة للحوكمة والمطابقة في عين الاعتبار تأقلم الهيئة مع المتغيرات التي قد تؤثر في قطاع الطاقة محلياً وإقليمياً وعالمياً، والاستفادة من الفرص الناجمة عنها، بما يعزز مكانة الهيئة الرائدة عالمياً في تبني أفضل الممارسات وخلق فرص جديدة في قطاع الطاقة».