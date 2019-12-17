منح محاكم دبي علامة دبي للوقف

المصدر: دبي - البيان

منح مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، المندرج تحت إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بدبي، محاكم دبي «علامة دبي للوقف»، تقديراً لمبادراتها الإنسانية والمجتمعية المستمرة في مجالات دعم الوقف التعليمي ومساندة الغارمين والمتعثرين وفتح آفاق جديدة أمامهم.

وتم تسليم شهادة علامة دبي للوقف، بحضور كل من عيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، وطارش المنصوري، المدير العام لمحاكم دبي، وعلي المطوع، الأمين العام لمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، وزينب جمعة، مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، وذلك في مقر محاكم دبي.

محاكم الخير

وكانت محاكم دبي أطلقت أيضاً مبادرة «محاكم الخير» لرفع المعاناة عن الغارمين والمتعثرين عن السداد في قضايا التنفيذيات المدنية، التي نجحت في جمع مبلغ 10 ملايين درهم، وساهمت في سداد مبالغ مترتبة على 70 حالة إعسار وتعثر مالي. وتأتي المبادرة انطلاقاً من مفهوم المسؤولية المجتمعية الذي تتبناه المحاكم، وتمت بالشراكة مع القطاعين الحكومي و الخاص لما فيه تقديم العون للمحتاجين وفتح نوافذ الأمل للمتعثرين.

وقال عيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف: «حرص المؤسسات على أداء مسؤولياتها المؤسسية المجتمعية يعزز تحقيق البند التاسع من وثيقة الخمسين التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مطلع العام الجاري، الذي ينص على تحقيق نمو سنوي في العمل الخيري والإنساني يعادل معدلات النمو الاقتصادي الذي نحققه. وفي هذا السياق، لا بد من تكريم مختلف الجهات الحريصة على دعم الوقف، ومد يد العون والمساندة لكل من يحتاج إليها».

شراكة مجتمعية

من جانبه، قال طارش المنصوري، المدير العام لمحاكم دبي: «إن حصول محاكم دبي على علامة دبي للوقف يمثل حافزاً جديداً لها للتقدم نحو تعزيز جهودها التي تهدف إلى خدمة المجتمع، وتحقيق مستوى عالٍ من الأهداف الاستراتيجية المشتركة، وتأسيس شراكة مجتمعية تهدف إلى خدمة المجتمع والرقي به وتحقيق مصالحه، والعمل على الأعمال الخيرية التي تخدم المجتمع وتساعدهم على تجاوز المعوقات التي تؤثر في استقرارهم الأسري والاجتماعي، وستعمل الدائرة على إطلاق المزيد من المبادرات المجتمعية الرائدة لتحقيق رؤية القيادة الحكيمة، ونتطلع أن يحقق تعاوننا مع العديد من الجهات نتائج ملفتة تعمل على الإسهام في تنمية المجتمع».

بدوره، قال علي المطوّع، الأمين العام لمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف، إن تعاون مختلف الجهات في القطاعين الحكومي والخاص على الإسهام في دعم الوقف الذي يعود ريعه لخدمة المجتمع ومساندة شرائحه الأكثر حاجة يسهم في تعزيز النسيج المجتمعي، بما ينعكس إيجاباً على تحقيق أولويات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 وفي مقدمتها إرساء دعائم مجتمع متماسك متلاحم ومتضامن. ومنح محاكم دبي على علامة دبي للوقف يؤكد الأثر الإيجابي للمبادرات الوقفية والخيرية والإنسانية.

علامة

حصلت محاكم دبي على العلامة عن مبادراتها المجتمعية الهادفة التي تجاوزت قيمتها 1.154.545 درهماً عام 2018، توزعت بين الأوقاف التعليمية ودعم المعسرين والمتعثرين عن سداد رسوم الجامعات، فيما استفاد 41 طالباً بين عامي 2016 و2018 من وقف التعليم الذي تدعمه.