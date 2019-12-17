«إقامة دبي» تطّلع على التجارب الملهمة لأصحاب الهمم في «ملتقى المنار»

المصدر: دبي - البيان

شهد اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي افتتاح «ملتقى المنار» تحت شعار «نحو القمم مع أصحاب الهمم» والذي تنظمه إقامة دبي للعام العاشر على التوالي بمشاركة واسعة من الشخصيات الاجتماعية والأكاديمية والإعلامية، ويهدف الملتقى للإلتقاء بنخبة من الخبراء والمشاركين من أصحاب الهمم للتعرف على أفضل المجالات التي تهتم بهذه الفئة بالإضافة إلى تعريف المجتمع بكيفية التعامل معهم لدمجهم في كافة الجوانب للارتقاء بمسيرة التنمية الشاملة في الدولة، ولمناقشة تجارب ملهمة استطاعت الوصول للقمة.

حضر الملتقى الدكتور حمد بن أحمد الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وناعمة الشرهان نائب ثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، ومساعدو المدير العام لإقامة دبي، والعديد من الشخصيات والمسؤولين وعدد من الشركاء.

قمة الابتكار

وعلى هامش الملتقى تم عقد ورشة عمل عصف ذهني بعنوان «قمة الابتكار لأصحاب الهمم» وذلك بهدف تعزيز التواصل وتبادل الأفكار لإيجاد أفضل الحلول لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين والموظفين من أصحاب الهمم.

وفي ختام الملتقى كرم اللواء محمد المري القائمين على الملتقى والرعاة والمشاركين، بحضور ناعمة الشرهان نائب ثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي مثنياً على جهودهم المبذولة في إنجاح الملتقى وتحقيق الأهداف المرجوة من انعقاده، والذي ساهم بدوره أن يكون منصة للمكفوفين لتبادل وطرح الأفكار بما يعود بالنفع عليهم وعلى وطنهم.