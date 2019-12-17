شرطة دبي تحصل على مواصفة «إدارة المشاريع» الأسترالي

المصدر: دبي - البيان

حصلت شرطة دبي على مواصفة نظام إدارة المشاريع ISO 21500:2012، بالإضافة الى المعيار الأسترالي AS21500:2016، وبذلك تكون أول جهة شرطية في العالم تحصل على هذا المعيار، وذلك وفقاً لشركة SGS المانحة لذلك.

وتسلم اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، شهادة الأيزو من المهندس إسماعيل مصطفى، مدير مشاريع SGS لمكتب شركة SGS بدبي، بحضور اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، والعميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، ونائبه العقيد الدكتور صالح الحمراني، والمقدم المهندس حسين بن غليطة، نائب مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي لشؤون التطبيقات الذكية وعدد من الضباط.

وأشاد اللواء المري بالإنجاز الذي حققته القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للتميز والريادة، بحصولها على هذه الشهادة، وتوجه بالشكر إلى كافة المسؤولين والعاملين بالإدارة العامة للتميز والريادة على ما بذلوه من جهد كانت نتيجته تحقيق شرطة دبي لهذا الإنجاز.

ويأتي هذا الإنجاز تماشياً مع التوجهات الحكومية لتبني الجودة والتميز في الأعمال، وتقديم أفضل الخدمات والمشاريع المنافسة عالمياً وإقليمياً، كما يأتي تماشياً مع زيادة المشاريع المستقبلية الهادفة إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021.

من جانبه أكد اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تبني أفضل الممارسات العالمية في شتى المجالات، وأنها ماضية في توفير كل ما هو جديد ومواكب لأفضل الممارسات.