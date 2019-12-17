20 مستشاراً في «جمعية الإمارات الاجتماعية» برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ــ البيان

نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة بالتعاون مع جامعة الغرير «الدبلوم المهني في إعداد المستشار الأسري» بموجب 50 ساعة معتمدة قدمها الدكتور سعيد عبيد بالليث الطنيجي، لتأهيل 20 مستشاراً ومستشارة أسرية، حيث تحرص الجمعية من إعداد هذه البرامج على الإسهام في تحقيق الاستقرار الأسري وتطوير أسرة إماراتية مترابطة تمتلك مقومات النجاح في تكوين وخلق بيئة متماسكة بالهوية الوطنية والأخلاق السامية.

وأوضح الطنيجي، أساسيات الإرشاد الأسري ومعرفة نمط الشخصيات وكيفية فهمها لإدراك التواصل السليم معها والتصرف وفق معايير الأخلاق الحسنة والسامية، وكيفية صنع مرشد قادر على إدراك المشكلة ومتمكن في تحليلها لتقدير حجم المشكلة ودراسة حلول إيجابية لها من خلال الإنصات والفهم والسؤال والبحث المستمر بعيداً عن التعاطف وعدم الحياد.

وحث الطنيجي المنتسبين على وضع خطة إرشادية سليمة للمسترشد، وعدم التسرع في إصدار الحلول ولابد من إفساح مسافة أمان بين الواقعة وتقديم الحلول لها وذلك لمستجدات ومتغيرات قد تطرأ خلال الفترة.