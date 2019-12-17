تخريج 16 مشاركاً في برنامج تدريب الشباب المهنيين بأبوظبي

المصدر: أبوظبي -البيان

نظمت بلدية مدينة أبوظبي وشركة (إس إيه بي) حفلاً لتخريج 16 طالباً متدرباً أنجزوا مساقاً تدريبياً عالمياً في مجال علوم التقنيات الحديثة وذلك بحضور سالم سلطان المعمري المدير التنفيذي لقطاع خدمات البلدية وإرنست بيتر فيشر سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة وعدد من ممثلي البلدية.

وأعربت بلدية مدينة أبوظبي عن تقديرها وشكرها لشركة (إس إيه بي) لدورها في رعاية هؤلاء الطلبة وتقديم المناهج التدريبية التي ساهمت بتأهيلهم وتمكينهم من الخبرات العملية، مما أوجد طاقات شابة خبيرة وقادرة على أداء واجبها في سوق العمل على أكمل وجه، مشيدة بمبادرات الشركة على المستوى المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة وإقليمياً وعالمياً، وسعيها لتحقيق قيمها ومعاييرها ضمن نطاق مسؤولياتها المجتمعية.

جهود

من جانبها أكدت شركة «إس إيه بي» أنها تبذل جهوداً بنّاءة في إطار تعاوني فريد مع عملائها وشركائها وغيرهم من المعنيين من أصحاب المصلحة من جامعات ومؤسسات حكومية، لتقديم هذا البرنامج في العديد من الدول بطريقة ناجحة تعود بمكاسب متنوعة على المعنيين كافة؛ إذ يساعد الشباب على إيجاد وظائف ملائمة ومجزية.