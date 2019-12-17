محمد بن زايد:«رحلة الاتحاد» غنية بتاريخها ومكتسباتها الوطنية

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، المشاركين في مبادرة «رحلة الاتحاد 2019» التي تنظمها جمعية «البيت متوحد»، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وتبادل سموه الأحاديث مع الطلبة المشاركين في المبادرة، خلال اللقاء الذي جرى بمجلس قصر البحر، عن أهمية المبادرة وأهدافها في التعريف بتراث الدولة وتاريخها العريق والنهضة الحضارية والإنجازات التي تحققها، إضافة إلى ما تمثله المعالم والصروح الثقافية والسياحية التي يشملها برنامج المبادرة من مكانة وأهمية.

وأعرب سموه عن سعادته بلقاء أبنائه الطلبة الطموحين المتميزين دراسياً، مشيداً بدور جمعية «البيت متوحد» ومختلف الجهات في الدولة التي تسهم في إنجاح مبادرة «رحلة الاتحاد» وتحقيقها أهدافها.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه عبر «تويتر»:«سررت بلقاء أبنائي الطلبة المشاركين في مبادرة «رحلة الاتحاد 2019» التي تنظمها جمعية البيت متوحد، «رحلة الاتحاد» متنوعة وغنية بتاريخها ومكتسباتها الوطنية».

وأعرب الوفد عن سعادته بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مثمناً الاهتمام الكبير الذي يوليه سموه لتطوير إمكانات الطلبة ومهاراتهم وخبراتهم وإثراء معارفهم.

وجدير بالذكر أن مبادرة «رحلة الاتحاد» تستهدف الطلبة المتميزين بالحلقة الثالثة في مجال المعرفة والمهارة والشخصية، ليخوضوا تجربة تعزز مشاعر الوحدة وثقافة العطاء والتضامن والالتزام بالواجب والمسؤولية المشتركة بين شرائح مجتمع الإمارات، إضافة إلى تعزيز الجوانب العلمية والثقافية لإثراء خبراتهم والتأثير في جوانب شخصياتهم.

خبرات

تُعدّ المبادرة بمنزلة برنامج زيارات مدروس لمعالم مهمة في الدولة ولقاء شخصيات مؤثرة ذات خبرة ومكانة عبر جميع إمارات الدولة، وتقوم المشاركة في «رحلة الاتحاد 2019» على مبدأ المنافسة بين المتميزين، وتشمل المراحل من الصف الـ9 إلى الـ11، وعدد الطلبة المستهدف من كل مناطق الدولة 28 طالباً وطالبة.