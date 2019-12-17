بلدية دبي تخرّج 20 مرشداً ضمن مبادرة «قدوتي» الأولى على مستوى الإمارة

المصدر: دبي - البيان

احتفلت بلدية دبي بتخريج 20 مرشداً ضمن مبادرة «قدوتي» الأولى على مستوى حكومة دبي تحت شعار «بقدوة كفاءتنا.. تسمو نهضتنا»، التي تهدف إلى إنشاء مجموعة من المرشدين ليتم تطبيق عملية الإرشاد الوظيفي لموظفي الدائرة من خلال تأهيل وتدريب القيادات الإماراتية في الدائرة، بموجب رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ليتم تبني أدوات تعلم مبتكرة ومواكبة لمتطلبات التدريب المستقبلي.

ثروة

وأكد داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أهمية تأهيل الكوادر البشرية كونها تعد الثروة والبنية الأساسية لبناء أي مدينة وأنه يفتخر بالكوادر المحلية والخبرات العربية التي تعمل في الدائرة، مشيراً إلى أن ما وصلت إليه بلدية دبي بجهود الكوادر والأبناء المخلصين فيها، كما أكد أن لدى البلدية عدداً من الكوادر التي استطاعت أن تواكب التطور، وأن الدائرة عملت على تنمية الكوادر وتأهيلها وتفتخر بعمل العنصر النسائي لديها، مشيراً إلى أهمية بذل الجهود للمحافظة على المكتسبات.

وجه داوود الهاجري جميع المرشدين المعتمدين نحو تطبيق المهارات المكتسبة من خلال اعتماد خطة عمل للعام 2020 ليتم عقد جلسات توجيهية لعدد 80 موظفاً بهدف رفع كفاءة العمل وتوفير الحلول المبتكرة للموظفين في البلدية ليتم تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتوجهات المستجدة للبلدية.

الأحدث

وفي إطار المبادرة، قالت عائشة الحمادي، مدير إدارة الموارد البشرية: إن برنامج قدوتي يعتبر من أحدث البرامج التي صممت خصيصاً لبلدية دبي بالتعاون مع أكبر الشركات العالمية لتأهيل القادة داخل البلدية، ليصبحوا موجهين معتمدين داخل المؤسسة Certified Coach، وذلك عن طريق مسار تطويري للكفاءات بطرق مختلفة وبمنهجية مبتكرة.

تم اختيار 20 قائداً لإجراء مسار تطويري ممتد على مدار 14 شهراً، للتأكد تماماً من تعزيز قدرات القادة وتدريبهم على خلق مناخ أكثر إيجابية بالمؤسسة إلى جانب محيط العمل المنتج والمحفز، وذلك لتجهيز القادة حتى يكونوا موجهين معتمدين Certified Coach لأفراد الإدارة التابعة إليهم أو أي إدارة أخرى.

تعزيز قدرات

قال داوود الهاجري: سيساهم البرنامج في تعزيز قدرات القادة وتدريبهم على خلق مناخ أكثر إيجابية للمؤسسة، إلى جانب محيط العمل المنتج والمحفز، وذلك لتحفيزهم ليكونوا مرشدين معتمدين لأفراد الدائرة التابعة لهم، والنتائج قابلة للقياس مثل: تنمية القيادة السريعة، وتعزيز مهارات القيادة والتخطيط الاستراتيجي، وتحسين صنع القرار، وتحسين وضع الأهداف وتحقيقها بجودة، والقدرة على إلهام وتحفيز فريق العمل وقوة التواصل والاتصال وتحسين علاقات العمل، وذلك من خلال تعاون الدائرة مع القطاع الخاص لتحقيق تلك الأهداف، ورعايتها لهذا البرنامج ومنها شركة Celemi، Profiles International، Stewart Leadership و tandem.

كفاءات

تم التركيز في تصميم البرنامج على مجموعة من الكفاءات الفنية والإشرافية التي من شأنها دفع عجلة التقدم في المجال البلدي من خلال بناء بنية تحتية محفزة وإيجابية، وشمل البرنامج تطوير المرشدين في الربط بين الأهداف العملية وبين الأهداف الاستراتيجية وتطبيق نموذج فعال للتغير وتطبيق التغيير في مختلف المجالات والتعرف على مثبطات التغيير .