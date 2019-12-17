استكمال مناقشة مشروع قانون اتحادي لتنظيم السكك الحديدية

المصدر: دبي - البيان

استكملت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الرابع من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ17، والذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، رئيس اللجنة، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، والذي يتكون من 54 مادة، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

وقال حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة: إن اللجنة استكملت مناقشة جميع مواد مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، بحضور ممثلي وزارة تطوير البنية التحتية الذين ردوا على استفسارات أعضاء اللجنة، كما تمت مناقشة آراء ومقترحات الجهات المعنية بشأن مشروع القانون، منوهاً بأنه سيتم خلال اجتماع اللجنة المقبل إعداد التقرير النهائي بشأنه واعتماده ومن ثم رفعه لرئاسة المجلس لمناقشته خلال إحدى الجلسات المقبلة.

خطةوأضاف: إن اللجنة ستطلع خلال اجتماعها المقبل على خطة عملها بشأن مناقشة موضوع «سياسة مؤسسة مواصلات الإمارات»، لافتاً إلى أنه ستتم مناقشة الموضوع في إطار عدة محاور وهي: سياسة التوطين وإدارة الموارد البشرية، والخدمات المقدمة لأفراد المجتمع ومعايير السلامة المطبقة، والأمور المالية للمؤسسة.