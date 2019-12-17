«كهرباء الشارقة» تستشرف مستقبل ترشيد استهلاك الطاقة

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة ندوة بعنوان الترشيد بين الواقع والمستقبل في مركز الأراضي الرطبة بواسط، استضافت خلالها الدكتور المهندس راشد الشعالي من جامعة الإمارات، لإلقاء الضوء على الطرق الحديثة للتوعية في مجال الترشيد وآخر المستجدات والتحديات في مجالات التقنيات الحديثة ودور التشريعات والأنظمة في ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.

وأوضح الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة تحرص على التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات العلمية المحلية والعالمية لتنفيذ استراتيجية للتنمية المستدامة ووضع سياسة محددة ومشتركة لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه من خلال الفعاليات المتعددة التي تستهدف توعية مختلف الشرائح في المجتمع.

وأكد أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة تعمل على توفير بيئة مستدامة للبنية التحتية تماشيا مع الرؤية والتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والخاصة بالتأكيد على أهمية تبني السياسات والبرامج الهادفة إلى تطبيق معايير الاستدامة والترشيد في استهلاك الطاقة واستثمار الطاقة المتجددة في مسيرة النمو والتطور الذي تشهدها إمارة الشارقة، واعتماد أعلى معايير الاستدامة الدولية في مختلف المشروعات التي تنفذها الهيئة، وذلك بالشكل الذي يعزز من جودة الحياة والمساهمة في تحقيق بيئة اقتصادية مستدامة تمكن من تنويع مصادر الطاقة وترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحرص الهيئة على مشاركة خبراتها مع مختلف دول الخليج العربي والمنطقة والعالم.