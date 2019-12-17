شرطة أبوظبي توصي بتبادل الخبرات مع الشركاء في إدارة الكوارث

المصدر: أبوظبي - البيان

أوصى الملتقى الأول لاستمرارية الأعمال أثناء الأزمات، والذي اختتمت أعماله أمس برعاية اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، في فندق فيرمونت باب البحر أبوظبي بضرورة عقد لقاءات ثنائية بين فرق إدارة الكوارث واستمرارية الأعمال لجميع الشركاء الاستراتيجيين مع إدارة الأزمات والكوارث بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

ودعا المشاركون في الملتقى الذي نظمته شرطة أبوظبي تحت شعار «الجاهزية والتكامل» إلى استمرار التنسيق وعقد الملتقيات في مجال استمرارية الأعمال بين جميع فرق الطوارئ واستمرارية الأعمال من اجل الاطلاع على التطورات والتغييرات المستمرة.

وحث المشاركون على ضرورة تبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع الدول المتقدمة في مجال استمرارية الأعمال على الزيارات الميدانية وحضور فريق استمرارية الأعمال لشرطة أبوظبي في التمارين التي تعقد بالمؤسسات المحلية بالإمارة لتعزيز الخبرات خلال الأزمات والكوارث.

وأكد اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي في كلمته الافتتاحية التي ألقاها العميد سهيل سعيد الخييلي، مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي بالإنابة عنه، أن الملتقى يمثل محطة مهمة في مجال تبادل المعرفة وتداول الخبرات واستشراف المستقبل ومواجهة التحديات في حالات الطوارئ والأزمات.

استمرارية الأعمال

وأشار إلى أن اجتماع خيرة الخبراء والمختصين في اعتماد أفضل النظريات والمبادرات يسهم في ضمان استمرارية الأعمال وتقديم كافة أنواع الخدمات لقطاعات المجتمع المختلفة، دون التأثير على جودة الخدمات، وبما يكفل استمرارية تعزيز مفهوم الأمن والاستقرار وتعزيز ثقة أفراد المجتمع بالمؤسسة الشرطية.

وقال: نعلم جميعاً أن ضمان استمرارية الأعمال خلال الأزمات والطوارئ لا بد أن يكون في أفضل صورة من خلال الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لكافة الوحدات الشرطية والأمنية ووحدات الدعم والإسناد واعتماد أفضل المبادرات الاستراتيجية الكفيلة بضمان أفضل مستويات التعاون والتنسيق بين كافة القطاعات الأمنية والشرطية من جهة ومع الشركاء من جهة ثانية، في إطار عالٍ من التكامل والجاهزية والكفاءة على الأداء وفق أعلى مستويات الجودة في بيئة المخاطر والحد من التأثيرات السلبية لتلك المخاطر والتهديدات، مع الاحتفاظ بالصورة المتميزة للأجهزة والمؤسسات المحلية والاتحادية للعمل وفق مبدأ التكاملية في الأداء المشرف.