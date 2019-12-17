شرطة دبي تنمّي مهارات 350 من طلبة «حماية» في البرنامج الشتوي

المصدر: دبي - البيان

انطلق في القيادة العامة لشرطة دبي البرنامج الشتوي في دورته الثانية، والذي ينظمه مجلس شرطة دبي الطلابي التابع لمركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وذلك بمشاركة 350 طالباً وطالبة، بهدف تنمية مهاراتهم ومعلوماتهم خلال إجازة الفصل الدراسي الأول.

وقال العقيد عبد الله الخياط، مدير مركز حماية الدولي، إن الدورات الشتوية تأتي في إطار توجيهات اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة العميد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضرورة توثيق العلاقة بين الطلبة والمؤسسات الأمنية، والحرص على التواصل معهم وتنمية مهاراتهم وتوعيتهم بشأن المخاطر والتحديات المختلفة، وذلك عبر جملة من البرامج والدورات المستمرة سنوياً خلال فترة الإجازات الصيفية والشتوية، بما يضمن شغل وقت فراغهم بما يعود عليهم بالفائدة والمنفعة.