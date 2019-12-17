صحيفة فرنسية: التسامح قيمة إنسانية في الإمارات

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت صحيفة «لا كروا» الفرنسية أن دولة الإمارات العربية المتحدة تراهن على التسامح كقيمة إنسانية، وذلك من خلال الإعلان خلال الفترة الأخيرة عن عدة مبادرات ومشروعات تهدف إلى نشر مبدأ التعايش بين الأديان.

ونشرت الصحيفة اليومية المتخصصة في متابعة أخبار الكنيسة الكاثوليكية تقريراً أمس عن اهتمام الإمارات بترسيخ قيمة ومفهوم التسامح في المنطقة والعالم. واستشهد التقرير بالقمة العالمية للحوار بين الأديان، والتي انعقدت في أبوظبي، كأحدث مثال على اهتمام الإمارات بقضية التسامح والتعايش بين البشر من كافة الأديان، والأعراق والخلفيات الثقافية.

وأضاف التقرير: «إن هناك أمثلة أخرى سابقة لا تقل قوة، وهي إنشاء وزارة للتسامح في عام 2016؛ ثم تخصيص العام الجاري عاماً للتسامح في الدولة؛ واستقبال قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في دولة الإمارات، في فبراير الماضي في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها للمنطقة».

وأكد التقرير أن التسامح في الإمارات ليس مجرد شعار أو رطانة لغوية جوفاء، وإنما هو مشروع سياسي، واجتماعي واقتصادي متكامل. ونقل التقرير تصريحاً سابقاً لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، أفاد فيه «بأن وجهة نظر الإمارات ترى أن التسامح يعد التجسيد الأسمى للدين الإسلامي».