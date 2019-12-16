مطارات أبوظبي تحتفل باليوم الوطني البحريني

المصدر: البيان الإلكتروني

احتفت مطارات أبوظبي باليوم الوطني لمملكة البحرين، من خلال إطلاقها مجموعة من الأنشطة والفعاليات، للتأكيد على عمق العلاقة التي تجمع بين دولة الإمارات والمملكة.

وجرى تنظيم الفعاليات في مطار أبوظبي الدولي عند استقبال المسافرين القادمين من مملكة البحرين، تضمنت توزيع الأعلام وتقديم الحلويات البحرينية الشعبية، في خطوة تدعم توجهات الشركة الرامية لتوفير تجربة عالمية المستوى للمسافرين.

وقال أحمد جمعة الشامسي ، الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة في مطارات أبوظبي: "تجسد احتفالاتنا الخاصة بمناسبة اليوم الوطني لمملكة البحرين، مدى عمق العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، وتعد المشاركة في احتفالات اليوم الوطني البحريني في أبوظبي فرصة للتأكيد على متانة هذه العلاقات".

وأضاف الشامسي: "يسعدنا مشاركة الأخوة البحرينيين الاحتفال بهذه المناسبة التاريخية، ونأمل أن يستمتعوا خلال إقامتهم وتتاح أمامهم الفرصة لاستكشاف كافة التجارب الفريدة في الدولة".