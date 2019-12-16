مغردون يشيدون بريادة الإمارات في نشر قيم التسامح والسلام

المصدر: البيان الإلكتروني

تفاعل المغردون مع وسم #الامارات_تسامح_وسلام الذي حقق عدد مشاهدات تزيد على مليوني مشاهدة حول العالم حتى اللحظة مؤكدين على دور الإمارات الريادي في إرساء قيم التسامح والمحبة والسلام على أرضها وفي شتى أنحاء العالم.

"يحمل الإيمان المؤمن على أن يرى في الآخر أخاً له، عليه أن يؤازره ويحبه.. وانطلاقا من الإيمان بالله الذي خلق الناس جميعا وخلق الكون والخلائق وساوى بينهم برحمته، فإن المؤمن مدعو للتعبير عن هذه الأخوة الإنسانية بالاعتناء بالخليقة وبالكون كله، وبتقديم العون لكل إنسان، لا سيما الضعفاء منهم والأشخاص الأكثر حاجة وعوزا" هذا مقتبس من وثيقة الأخوة الانسانية الصادرة عن " المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية " الذي نظمه مجلس حكماء المسلمين في أبوظبي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة " فهي وثيقـة من أجل السلام العالمي والعيش المشترك .

وأشاد المغردون بدور الإمارات البارز في جعل الأخوة الإنسانية والمحبة والتسامح منهج حياة قائلين : الإمارات كانت ولا تزال داعية سلام ومحبة ورمزاً للوئام والمودة منذ تأسيسها على يد المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه وهي نهج الحكمة والسلام والتسامح.

وأكد المغردون أن الإمارات تمثل قدوة لكل الشعوب الراغبة في التقدم والتطور عززت مبادرات عام التسامح في دولة الإمارات دورها على المستوى الدولي في مواجهة التطرف والكراهية.

واستشهد المغردون بأقوال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله :" ترسيخ التسامح هو امتداد لإرث زايد وقيمة أساسية في بناء المجتمعات"، كذلك بما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" عن التسامح: "التسامح جزء من إرثنا وسنواصل ترسيخه في مجتمعنا لنكون قدوة ونموذجاً عالمياً"وكذلك ما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: "التسامح قيمة متجذرة عبر تاريخ الإمارات وفي ثقافتها منذ القدم".

وذهب المغردون إلى أن الإمارات تواصل بحكمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أخذ مكانتها التي تليق بها بين دول العالم، حيث استطاعت ان تحفر اسمها بماء الذهب كدولة رائدة في التسامح ومنارة عالمية في صناعة السلام ونبذ التطرف والعنف والإرهاب وأن الإمارات التي ننتمي إليها هي موطن التلاقي والتجاور الإنساني منذ فجر التاريخ، وهي مهد التواصل الفكري والانفتاح على الآخر واحترامه .

وشدد المغردون على أن التسامح والسلام والاحترام والاستدامة وبناء الإنسان هو المنهج والأساس الذي تسير عليه قيادتنا الرشيدة وأصبح أسلوب حياة يشهد به القاصي والداني.