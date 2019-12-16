الإمارات تشارك في اجتماع تنسيقي للتحضير للاجتماع العربي الأوروبي ببروكسل

المصدر: وام

شاركت دولة الإمارات في أعمال الاجتماع التنسيقي العربي بشأن الاجتماع الثامن بين المندوبين الدائمين لجامعة الدول العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في 23 يناير المقبل ببروكسل.

مثل الدولة في الاجتماع - الذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة - سعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية .

وأوضح السفير أحمد الدليمي مندوب العراق الدائم لدى جامعة الدول العربية أن الاجتماع ناقش التحضيرات اللازمة للاجتماع الثامن المقرر عقده في 23 يناير المقبل في بروكسل وبرنامج عمله، معربا عن الأمل في أن يخرج هذا الاجتماع التنسيقي برؤية عربية واضحة تجاه القضايا والموضوعات المطروحة على الاجتماع الثامن المقبل.

من جهته أكد السفير الدكتور خالد الهباس الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون السياسية والدولية أهمية التنسيق والتحضير العربي لهذا الاجتماع المشترك مع الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر إحدى الآليات القائمة في إطار الحوار العربي الأوروبي.

ولفت إلى أن هذا الاجتماع الذي سيعقد على مستوى كبار المسؤولين يناقش كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك بما فيها القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وسيعقد على هامشه اجتماع لمجموعات العمل الخاصة بالتعاون الاستراتيجي.