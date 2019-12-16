محمد بن راشد يستقبل حاكم عام أستراليا

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في قصر سموه في زعبيل ظهر اليوم فخامة الجنرال ديفيد هيرلي حاكم عام أستراليا و الوفد المرافق.

وقد رحب سموه بالضيف وتجاذب معه بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي أطراف الحديث حول العلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات مع استراليا خاصة و دول الكومنولث بصورة عامة و تطور هذه العلاقات عاما بعد عام على مختلف المستويات وفي شتى المجالات الثقافية والسياحية والتجارية والعلمية و غيرها.

و تطرق الحديث بين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و الجنرال ديفيد هيرلي إلى "إكسبو دبي 2020" وأثره الإيجابي على بناء جسور جديدة للتواصل الثقافي و الإنساني و السياحي و التجاري بين دولة الإمارات وجميع الدول المشاركة في الحدث العالمي الذي تشارك فيه نحو 192 دولة ومنها استراليا التي تشارك بجناح ضخم يعكس تراث وحضارة الشعب الاسترالي.

وقد اطلع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على مجسم الجناح الاسترالي .. و استمع من فخامة حاكم استراليا إلى شرح حول هندسة الجناح وتصميمه الداخلي والخارجي.

ورحب سموه بمشاركة استراليا وجميع الدول الشقيقة والصديقة في هذا المعرض الدولي الأكبر و الأشهر على مستوى العالم .. مؤكدا أن ضيوف الإمارات إلى " إكسبو دبي 2020 " سيحظون بكل الاهتمام و الترحيب و دفء الاستقبال الذي يعكس آصالة و كرم شعب الإمارات و عراقة تقاليده وقيمه الإنسانية.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس اللجنة الوطنية العليا لإكسبو 2020 ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي مدير عام مكتب إكسبو 2020 و معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير علم ديوان صاحب السمو حاكم دبي نائب رئيس اللجنة الوطنية العليا لإكسبو 2020 وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة أرثر ميلتون سبايرو سفير أستراليا لدى الدولة.