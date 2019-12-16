شرطة أبوظبي تستقبل الأشقاء البحرينيين بالحلوى والورود

المصدر: البيان الإلكتروني

استقبلت إدارة شرطة أمن مطار أبوظبي بمديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات بقطاع شؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبوظبي الأشقاء البحرينيين القادمين إلى مطار أبوظبي الدولي بالورد والأعلام والحلوى ابتهاجًا بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين والذي يصادف اليوم السادس عشر من ديسمبر.

وكان في استقبال الأشقاء البحرينيين القادمين عبر المطار عدد من الضباط والشرطة النسائية ومنتسبي الإدارة والشركاء ، حيث ارتسمت علامات الفرح والسرور على وجوه المواطنين البحرينيين الذي عبروا عن امتنانهم للاستقبال الحار في وطنهم الثاني الإمارات، كما عبروا عن بالغ تقديرهم لشرطة أبوظبي على هذه المبادرة التي تعكس عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية المشتركة بين البلدين الشقيقين.