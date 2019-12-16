حاكم أم القيوين يستقبل رائدي الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين اليوم بالديوان الأميري رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي يرافقهما حمد المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء والمهندس سالم المري مدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء ومجموعة من موظفي المركز .

ورحب صاحب السمو حاكم أم القيوين برائدي الفضاء ووفد المركز .. مهنئا إياهم بنجاح المهمة الموكلة لرائدي الفضاء الإماراتيين ، مشيرا إلى أن وصول هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية وما أنجزه على متنها يعتبر حدثا تاريخيا ومحطة فارقة ضمن سجل الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات ، مشيدا سموه بالروح العالية وقوة الإرادة التي ظهر بها خلال كل مراحل الرحلة مما أسهم في نقل صورة وسمعة طيبة لدولة الإمارات وشعبها إلى العالم أجمع.

وأكد صاحب السمو حاكم أم القيوين أن الدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لبناء جيل مبدع مثقف متسلح بالعلم والمعرفة وقيم المجتمع الإماراتى ، ومتابعتهم لكل القطاعات خاصة قطاع التعليم ينبثق من إيمان الدولة بأن الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان وأن التطور لن يكون إلا في بناء جيل مبدع متميز قادر على المنافسة والتصدر.

واطلع صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا خلال اللقاء على التفاصيل المهمة التي أنجزها هزاع المنصوري من تجارب وأبحاث علمية على متن محطة الفضاء الدولية ، إضافة إلى طبيعة التدريبات التي خاضها رائدا الفضاء هزاع المنصورى وسلطان النيادى في مركز يورى غاغارين لتدريب رواد الفضاء .

واستمع سموه إلى شرح وافي من حمد المنصوري وفريق العمل عن أبرز الأنشطة والمشاريع والبرامج العلمية التي يقوم بها مركز محمد بن راشد للفضاء وما أنجزه من تجارب ودراسات ونظريات إضافة إلى مستجدات " برنامج الإمارات الوطني للفضاء ".

وتسلم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا هدايا تذكارية من رائدي الفضاء الإماراتيين المنصوري والنيادي ومن مركز محمد بن راشد للفضاء تقديرا لدعمه الكبير.

ووجة حمد المنصوري تحية إجلال وإكبار وامتنان للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات ولصاحب السمو حاكم أم القيوين وسمو ولي عهده على هذا الاستقبال والحفاوة ولدعمهما أهداف وبرامج مركز محمد بن راشد للفضاء، مثمنا ما حققة أول رائد فضاء إماراتي من إنجاز عالمي .. مؤكدا أن دولة الإمارات وقيادتها لديها رؤية تستشرق من خلالها إنجازات جديدة .

حضر الاستقبال .. الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني وناصر سعيد التلاى مدير الديوان الأميري وراشد محمد أحمد مدير التشريفات بجانب عدد من المسئؤولين.