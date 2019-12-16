تأهيل 18 ألف مواطن لوظائف في قطاعات مستهدفة

المصدر: البيان الإلكتروني

بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أبرمت وزارة الموارد البشرية والتوطين وكليات التقنية العليا مذكرة تعاون لتأهيل 18 ألف مواطن خلال الثلاث سنوات القادمة، ومن خلال "البوابة الوطنية للتدريب " .

وتستهدف البوابة تمكين المواطنين من مواكبة متطلبات سوق العمل واحتياجاته الوظيفية في قطاعات مستهدفة، وذلك في إطار تنفيذ حزمة قرارات التوطين الصادرة قبل فترة عن مجلس الوزراء.



وثمن معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، رئيس لجنة التوطين، دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان من خلال رئاسته للجنة متابعة وتنفيذ "رسائل الموسم الجديد " للجهود التكاملية المبذولة لتطبيق حزمة قرارات التوطين، والتي تبلورت بموجبها " البوابة الوطنية للتدريب" التي تسهم بشكل كبير في رفد سوق العمل بالكفاءات الوطنية المدربة والمؤهلة".



وقال "إن البوابة تعتبر منصة مبتكرة لتمكين المواطنين من الوظائف في سوق العمل، حيث حرصت الوزارة على تطوير شراكتها مع كليات التقنية العليا لتصميم وتنفيذ البرامج التي من شأنها تدريب وتأهيل الموارد البشرية الوطنية، وبما يتوافق ومتطلبات الوظائف المتوافرة لدى المؤسسات والشركات العاملة في القطاعات المستهدفة، والتي تبحث دائمًا عن الكفاءات والخبرات لشغل هذه الوظائف، لا سيما في ضوء بيئة عمل تنافسية تتطلب إثبات الذات والكفاءة والتميز في أداء المهام الوظيفية المطلوبة".

ودعا المواطنين والمواطنات الى الاستفادة من ما توفره لهم "البوابة الوطنية للتدريب" من دعم يمكنهم من تحقيق تطلعاتهم الوظيفية.



وتتيح "البوابة الوطنية للتدريب" للمواطنين الباحثين عن الفرص الوظيفية والراغبين بتطوير مهاراتهم وكذلك المواطنين الراغبين بتغيير مساراتهم المهنية الاطلاع على كافة البرامج والدورات التدريبية المتخصصة، وإمكانية الاختيار من بينها بما يتناسب ومؤهلاتهم وتطلعاتهم الوظيفية، ومن ثم التسجيل للمشاركة في البرنامج الذي يتم اختياره وفقاً لآلية محددة، وذلك من خلال الموقع الالكتروني aetraining.ae.



وتوفر البوابة برامج تدريبية ودبلومات تخصصية متنوعة، وأخرى مهارية بما يتوافق مع متطلبات الوظائف في مجالات الموارد البشرية والتجزئة والمبيعات والتأمين والعقارات وإدارة الممتلكات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية والمصرفية وخدمة المتعاملين والعلاقات العامة، فضلاً عن خدمات المطارات والخدمات المساندة.



كما توفر البوابة البرامج الفنية في مجالات صيانة الطائرات والهندسة الكهربائية والميكانيكية وفي مجال النفط والغاز.



وتتراوح مدة البرامج المقدمة بين 3-6 أشهر، ويحصل بموجبها المتدرب على شهادة صادرة من مراكز التدريب المعتمدة لدى وزارة الموارد البشري والتوطين.



وكانت مراسم توقيع مذكرة التعاون أقيمت مؤخراً في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك بحضور معالي ناصر بن ثاني الهاملي وأعضاء وممثلين عن أعضاء لجنة التوطين التي تضم الأمناء العامون للمجالس التنفيذية في إمارات الدولة.



ومثل طرفا المذكرة كل من الدكتور عبد اللطيف الشامسي، مدير مجمع كليات التقنية العليا، وأحمد يوسف أحمد اَل ناصر، وكيل الوزارة المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية.