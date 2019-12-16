هدايا استثنائية تقدمها القرية العالمية في موسم الأعياد

المصدر: البيان الإلكتروني

تقدم القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، خيارات استثنائية رائعة ومتنوعة لهدايا موسم الأعياد للاحتفال بهذه الفترة المميزة من العام. وسيتمكن الضيوف بفضل المنتجات المتنوعة من تقديم هدايا فريدة من جميع أنحاء العالم لأحبائهم هذا العام.

ولتعزيز الطبيعة الاحتفالية لهذا الموسم، يمكن زيارة الأجنحة المختلفة في القرية العالمية لشراء الهدايا الفريدة لأفراد العائلة والأصدقاء. والتي تضم مجموعة متنوعة من الاكسسوارات الرائعة لتزيين المنازل - وتحتوي أجنحة أميركا وأوروبا في القرية العالمية على مجموعة واسعة من الاكسسوارات المميزة التي يحتاجها الضيوف لتزيين منازلهم احتفالاً بموسم الأعياد. ويمكن للضيوف شراء كل ما يحتاجون إليه من منتجات ككرات الثلج الصغيرة الكريستالية ورجال الثلج وصولاً إلى القطع الضخمة كتماثيل كسارة البندق، وبأسعار تبدأ من 5 دراهم للقطعة الواحدة.



هدايا تجسد التصاميم الرائعة للشرق الأقصى وعيش تجربة التقاليد الآسيوية، كمجموعات أطقم الشاي اليابانية التقليدية من الجناح الياباني في القرية العالميةإذ يمكن لعشاق الشاي، ابتداءً من سعر 150 درهم إماراتي، أن يستمتعوا باحتساء الشاي الدافئ باستخدام هذه الأطقم المصممة والمصنعّة يدوياً والتي تحافظ على رونقها رغم مرور الزمن.





و توفر القرية العالمية في جناح الباكستاني فرصة للضيوف للحصول على هدايا فريدة من منحوتات حجر العقيق اليماني الرائعة والمصممة يدوياً. وتعتبر هذه القطع بمثابة هدايا مثالية لعشاق الأحجار الكريمة والتماثيل، حيث تأتي في مجموعة من الأحجام والأشكال الفريدة من نوعها، والتي يمكن شراؤها وتصميمها حسب الطلب بأسعار تتراوح بين 5 إلى 15000 درهم.



ولمحبي المنتجات المصنوعة من الخشب الصلب،يمكنك نحت تمثال خشبي أفريقي وفقاً لطلبك في جناح إفريقيا. ويتم استخدام الخشب الأفريقي الطبيعي لتصميم هذه المنحوتات الرائعة بأسعار تتراوح بين 35 و 1500 درهم إماراتي، وتتميز هذه الهدايا بالحفاظ على تألقها مع مرور الزمن بفضل استخدام الطلاء العضوي الذي يحمي الخشب من عوامل الغبار والماء.



تعتبر القهوة هدية مثالية لعشاق الطقوس الخاصة بشرب القهوة والاستمتاع بمذاقها ورائحتها والشعور الجميل الذي تمنحنا إياه عند تناولها، وقد أتقن البوسنيون فن صناعة القهوة وعملوا على تحسين تجربة تناولها على نحو ملاحظ. ولتذوق القهوة والاستمتاع بطعمها الرائع،



يمكنك تناولها في مجموعة من أطقم القهوة النحاسية - المحفورة والمصنوعة يدوياً بالطريقة التقليدية – والتي يمكن الحصول عليها من جناح البوسنة بالقرية العالمية. وتعتبر أطقم القهوة البوسنية مثالية لجميع محبي القهوة، وهي هدية رائعة يمكن استخدامها أو عرضها فقط كديكور منزلي.



يعتبر الوشاح أو البونشو المصنوعين من الكشمير، أفضل قطع الثياب أناقة والتي تمنح مرتديها الدفء بلمسة عصرية في هذا الموسم الاحتفالي. حيث تقدم القرية العالمية في جناح الهند مجموعة متنوعة من الأوشحة والبانشو المصنوعة من الكشمير والمتوفرة للرجال والنساء بأسعار معقولة.



و يتميز جناح المغرب في القرية العالمية بتوفير العديد من المنتجات التقليدية ومن بينها النعال الجلدية المصممة حسب الطلب، والتي تجمع بين البساطة والحرفية على نحو استثنائي. ويعتبر إبراهيم في جناح المغرب، الحرفي المثالي لتصميم النعال الجلدية الفريدة خلال أقل من أربع ساعات! حيث يحرص على عدم تكرار أي طراز يقوم بتصميمه، ويضمن لكل عميل تصنيع زوج مخصص من النعال لناحية الحجم والشكل واللون والنمط والتطريز.



وبالنسبة لعشاق الحلويات ، يعتبر مرطبان العسل اليمني الحلو - المستخرج من رحيق أشجار السدر في اليمن - هدية مثالية لموسم العطلات. وتختلف نكهات العسل باختلاف المواسم، ما يمنحك الفرصة للاختيار بين العسل اليمني الجبلي (من نوفمبر إلى ديسمبر)، وعسل الأزهار (من أبريل إلى يونيو)، والعسل البني (من يوليو إلى أغسطس).





فيما تقدم أجنحة الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين أفضل أنواع الدخون والبخور المصنوعة من المنتجات الطبيعية والمواد الخام ورقائق العود المنقوعة بالزيوت العطرية مثل الياسمين والزهور والفواكه وخشب الصندل لتخفيف الروائح الثقيلة.



من المعروف بأن السجاد من أثمن الهدايا يدوية الصنع التي تبقى متألقة سنة تلو الأخرى، ويعتبر السجاد الفارسي اليدوي المصنوع بنسبة 70 ٪ من الصوف و 30 ٪ من الحرير هدية مثالية خلال الموسم الإحتفالي. وتحتاج صناعة بعض قطع السجاد لسنة كاملة قبل أن تصبح تحفة فنية حقيقية. ويمكن العثور على أروع نماذج السجاد في جناحي إيران وأفغانستان في القرية العالمية بأسعار تبدأ من 800 درهم.