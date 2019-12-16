بناء القدرات البشرية أولوية لمواكبة التطورات العالمية

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن المكانة العالمية التي وصلت إليها دبي في مختلف المجالات، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضاعفت أهمية منظومة الاتصال الحكومي، بما يمليه ذلك من ضرورة التطوير المستمر لها.

مؤكداً أن بناء القدرات وتنمية المهارات إحدى أهم أولوياتنا الحكومية لمواكبة التطورات العالمية. جاء ذلك خلال لقاء سموه خريجي البرنامج التنفيذي في الاتصال الحكومي، الذي تم تطويره بالتعاون بين الأمانة العامة للمجلس التنفيذي وكلية محمد بن راشد للإعلام.