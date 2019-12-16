590 مواطناً استفادوا من مبادرة تسريع التوطين

المصدر: دبي- البيان

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن أكثر من 590 مواطناً ومواطنة استفادوا حتى الآن من الفرص الوظيفية، التي وفرتها مبادرة تسريع التوطين في قطاعات الطاقة والبترول والكهرباء والغاز، حيث حصل بعضهم على الوظيفة، وتلقى البعض الآخر العروض للعمل لدى المؤسسات والشركات العاملة في القطاعات المذكورة.

وقد وفرت الوزارة من خلال مبادرة تسريع التوطين أكثر من 2000 فرصة وظيفية في هذه القطاعات، بالتعاون والشراكة مع وزارة الطاقة والصناعة والشركات والمؤسسات المشغلة.

"الموارد البشرية" تعلن عن 2000 فرصة وظيفية ضمن مبادرة تسريع التوطين