سامي قرقاش: محمد بن راشد أرسى معايير مهنية ثابتة تحفز الإبداع والتميّز

المصدر: دبي - البيان

أكد سامي عبد الله قرقاش، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جاءت واضحة في إرساء معايير وقواعد مهنية ثابتة لرفع مستوى الأداء الوظيفي، وخلق بيئة عمل تحفز على الإبداع والتميّز، والاستمرار على تقديم الأفضل، لضمان تحقيق التميّز في كافة خدمات المؤسسة التي تقدمها لمتعامليها.

جاء ذلك في كلمة قرقاش خلال حفل مؤسسة محمد بن راشد للإسكان السنوي الذي أقيم في (فندق روضة البستان دبي) الخميس الفائت. ويأتي هذا الحفل السنوي ليعرض منجزات الموظفين والمؤسسة خلال العام والاحتفاء بهم، والذي تحقق بفضل العمل الدؤوب والجهد المبذول الذي شارك به كافة موظفيها لإيصال رسالتها وعرض رؤيتها وأهدافها واستراتيجياتها في تقديم خدماتها الفضلى للمتعاملين معها.

وحضر الحفل فريق القيادة بالمؤسسة، وموظفو وموظفات المؤسسة بجميع قطاعاتها وإدارتها.

وأكد قرقاش أن نجاح المؤسسة يعزز نجاح الجميع بلا استثناء، فمسؤولية المؤسسة بناء علاقة متينة وثابتة مع موظفيها من خلال رعاية قدراتهم وتنميتها وتهيئة الظروف والأسباب لصناعة ناجحة لموظفين أكفاء يمتلكون المهارة والإبداع اللازمين، لرسم الخطط الداعمة لمسيرة العطاء والابتكار التي تنتهجها المؤسسة، والتي تتماشى مع توجهات الحكومة الرشيدة.

من جانبه قال أحمد الكندري، مدير أول إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية: يأتي الحفل السنوي احتفاء بالإنجازات وتكريم الموظفين تقديرا لما أنجزوه من مهام ساهمت في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.