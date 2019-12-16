«المعاشات» تنظم ورشتي عمل لتوعية السعوديين بنظام الحماية التأمينية

المصدر: أبوظبي - البيان

تنظم الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ورشتي عمل لتوعية جهات العمل في القطاع الحكومي والمواطنين السعوديين العاملين في هذه الجهات بنظام مد الحماية التأمينية، حيث تم تخصيص يوم 17 ديسمبر للمواطنين السعوديين ويوم 18 ديسمبر لجهات العمل، وستقام الورش في منتجع وسبا ويستن أبوظبي للغولف.

وتقام الورشتان بالتعاون مع المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة العربية السعودية.

وستكون الورش فرصة لإطلاع جهات العمل على نظام مد الحماية التأمينية والقواعد المنظمة لشمول المواطنين السعوديين العاملين في دولة الإمارات بهذا النظام، مع توضيح كافة المزايا والمنافع التي يحصل عليها العاملون جراء تطبيق هذا النظام، إضافة إلى توضيح آليه الاشتراك والخدمات الأخرى التي من الممكن الاستفادة بها من النظام مثل ضم الخدمة وغيرها.

ويوفر نظام مد الحماية فرصة للمواطنين الخليجيين العاملين في غير دولهم للشمول بأحكام قوانين التقاعد كما لو كانوا يعملون في بلدهم الأم، حيث بإمكانهم التمتع بمميزات مثل الحصول على المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة، وتنطبق عليهم كافة الشروط المنظمة لعملية التقاعد أو الامتيازات التي يحصلون عليه وفق قواعد صندوق التقاعد التابعين له في بلدهم.

الجديد بالذكر أن نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي صدر عنه قرار من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين والتي عقدت بمملكة البحرين في ديسمبر 2004، ونص على التزام كل دولة من دول المجلس مد مظلة الحماية التأمينية لمواطنيها العاملين خارجها في إحدى دول المجلس الأخرى في القطاعين العام والخاص، والموافقة على مشروع النظام الموحد ومذكرته الإيضاحية لمد الحماية التأمينية (التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية) لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو فيه.