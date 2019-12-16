فهد الرئيسي:العمل والجدّ استعداداً لتحقيق وثيقة الخمسين

المصدر: دبي-البيان

قال فهد أحمد الرئيسي نائب المدير التنفيذي لـ«ورشة حكومة دبي»: يصادف إعلان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عام 2020 «عام الاستعداد للخمسين»، استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الحدث العالمي الأبرز إكسبو 2020، واقتراب موعد الاحتفال بعيدها الخمسين في عام 2021، الأمر الذي يحتم علينا كجهات حكومية وخاصة تضافر الجهود والعمل المشترك ويضعنا أمام مرحلة مفصلية قوامها العمل والجدّ استعداداً لتحقيق وثيقة الخمسين التي سبق وأطلقها سموه في يناير 2019 وشملت تسعة بنود أساسية في إمارة دبي.