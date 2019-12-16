أمل العفيفي: التعليم سيشهد نقلة نوعية

المصدر: أبوظبي-البيان

أكدت أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، أن التعليم في دولة الإمارات سيكون على موعد مع نقلة نوعية غير مسبوقة في المنطقة والعالم، وذلك من خلال ما أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بشأن تخصيص العام المقبل ليكون عاماً للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.

وقالت العفيفي: إن التعليم يتصدر أجندة استراتيجيات هذا العام ليكون ركيزة أساسية في التخطيط والرؤى والمشروعات التي ستنبثق عنها هذه الاستراتيجيات، والتي ستواكب من خلالها دولتنا مسيرتها المظفرة ريادة وتميزاً ونهضة حضارية محورها الإنسان.