تخريج طلبة أكاديمية شرطة دبي 15 يناير المقبل

المصدر: دبي - البيان

أعلنت أكاديمية شرطة دبي خلال مؤتمر صحفي عُقد، أمس، في نادي ضباط شرطة دبي بالقرهود، عن استكمال كل الاستعدادات لتنظيم حفل تخريج طلبة الدراسات العليا والدفعة 27 من الطلبة المرشحين، والمقرر في 15 من يناير من العام الجديد.

كما أعلنت عن الفعاليات المصاحبة لحفل التخريج والتي ستنطلق في الفترة بين 2 - 9 من يناير 2020 في عدد من المناطق في إمارة دبي، حيث تشمل الفعاليات العروض الشرطية، والتشكيلات والفرق الموسيقية.

وقال العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي «نلتزم في أكاديمية شرطة دبي بتسخير كل الإمكانات، وتقديم الدعم اللازم لتمكين الشباب والأفراد في الحصول على أفضل الشهادات العلمية في مجالات التدريب والبحث العلمي القانوني والأمني وفقاً لأفضل المعايير العالمية».