«أبوظبي التقني» يستضيف اليوم مؤتمر «هندسة النانو الدولي»

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

تنطلق اليوم فعاليات مؤتمر «هندسة النانو الدولي» الذي ينظمه «بوليتكنك أبوظبي» التابع لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، لأول مرة في الشرق الأوسط بمشاركة نخبة كبيرة من الخبراء والمتخصصين.

وأكد مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، لـ«البيان» أن المؤتمر يأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة، وفي إطار استراتيجية «أبوظبي التقني» والمؤسسات الجامعية والتعليمية التابعة له ومنها «بوليتكنك أبوظبي» من أجل وضع شباب الإمارات أمام أحدث تقنيات النانو تكنولوجي ليتمكنوا منها بما يجعلهم أكثر قدرة على الإبداع والابتكار في التخصصات الصناعية والهندسية والتكنولوجية ذات العلاقة الوثيقة بالنهضة الصناعية والتنموية التي تعيشها دولة الإمارات، لافتاً الى أن خطة الخمسين عاماً القادمة التي أعلنت عنها القيادة الرشيدة تتطلب الكثير من الجهود المبتكرة لصناعة الكفاءات الوطنية القادرة على تحقيق طموحات الوطن والقيادة الرشيدة.

أهمية

وأكد الدكتور أحمد عبد المنان العور، مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية، أن المؤتمر يشكل أهمية كبرى في صناعة الكفاءات الوطنية المتخصصة، ويستمر لمدة يومين، حيث يتم التركيز خلاله على هندسة النانو، حيث يستعرض خبراء العالم الجوانب الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيا النانو.

ودعا الدكتور حامد النيادي مدير الاتصال الحكومي في «التكنولوجيا التطبيقية» طلبة الجامعات والثانويات للمشاركة في المؤتمر للاستفادة من ثراء الفعاليات التي يقدمها خبراء العالم، بما يساهم في تكوينهم العلمي ويرتقي بقدراتهم الهندسية والتكنولوجية والعلمية.