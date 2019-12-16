كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تنظم ثالث محطات «رحلة المستقبل 3.0»

المصدر: دبي - البيان

نظمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ثالث محطات النسخة الثالثة من برنامج «رحلة المستقبل 3.0» من خلال زيارة ميدانية إلى العاصمة البريطانية لندن بمشاركة عدد من قيادات الصف الأول والثاني في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والقطاع الخاص.

وتأتي الزيارة الميدانية التي استمرت 5 أيام خلال الفترة ما بين 11-15 نوفمبر 2019، بهدف تبادل الخبرات واستعراض أحدث الرؤى والتوجهات العالمية في مجال العمل الحكومي، والاطلاع على واقع التجربة العملية خارج الدولة، حيث تتمتع العاصمة البريطانية بكونها واحدة من أهم مراكز السياسة والاقتصاد والثقافة، وتمتلك منظومة عمل حكومية رائدة عالمياً استطاعت الوصول بالأداء الحكومي إلى مستويات مشهود لها عالمياً بالكفاءة في اتخاذ القرار والتعامل مع مختلف الملفات الاقتصادية والخدمية برؤية استشرافية وخطوات عملية قائمة على العلم والتجارب.

حرص

من جهته قال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «تعكس الرحلة الميدانية إلى لندن حرص الكلية على الانفتاح الدائم أمام العالم للاطلاع على أفضل التجارب والممارسات الحكومية الرائدة ونقل معارفنا وخبراتنا الحكومية واستعراض نموذج دبي والإمارات الحكومي المبتكر والوصول مع شركائنا إلى حلول لتحدياتنا المشتركة في مختلف القطاعات».

وأضاف المري: «نسعى دوماً إلى إكساب قياداتنا في القطاعين الحكومي والخاص بمختلف المهارات والعلوم من أجل صقل قدراتهم ودعمهم في اتخاذ القرار وفق نهج علمي يراعي التحديات والفرص وسط التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم في كل القطاعات».

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وشهدت الزيارة الميدانية مشاركة 23 من القيادات من وزارة الدفاع، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التغير المناخي والبيئة، والإدارة العامة للدفاع المدني، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة الطرق والمواصلات - دبي، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وهيئة تنمية المجتمع، ومركز الإمارات العالمي للاعتماد، والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، ومحاكم دبي، والهيئة العامة للرياضة، ومؤسسة دبي للإعلام، وهيئة الثقافة والفنون بدبي، وصحيفة الخليج، ومكتب راشد الكيتوب للمحاماة والاستشارات القانونية.

استراتيجية

تعد الرحلة الميدانية جزءاً مهماً من استراتيجية البرنامج التدريبي «رحلة المستقبل» الذي يرمي إلى دعم قيادات حكومة المستقبل وتزويدهم بأحدث التطورات في الإدارة الحكومية والمستجدات التقنية، وإطلاعهم على المبادرات الحكومية المتطورة التي ترتكز على المدن الذكية والبيانات المفتوحة، وتوظيف ذلك في ابتكار سياسات حكومية قائمة على الابتكار.